Более 27 тыс. предметов продано на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре
Винтажный маркет работает на Чистопрудном бульваре в Москве уже два месяца, за это время коллекционеры продали более 27 тыс. антикварных предметов мебели, посуды, пластинок, открыток и украшений. Об этом 25 июля сообщил портал мэра и правительства российской столицы.
Маркет открыли в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Самыми интересными покупками коллекционеров стали дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья, а также редчайшая брошь ювелирного завода «Красная Пресня» со вставками из матового стекла. Посетители маркета не только покупают антикварные изделия, но и слушают старые пластинки, рассматривают открытки, посуду.
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит до 8 сентября более чем на 600 площадках. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий, которые подойдут гостям любых возрастов и интересов.