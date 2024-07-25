«Искандер-М» нанес удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове

«Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры с воздуха, демонстрирующие ПВД наемников и его последующее поражение.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне города Харькова», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате атаки были уничтожены до 100 боевиков, 40 из которых были зарубежными инструкторами. Еще 60 оказались военными 51-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 23 июля, МО РФ сообщило, что расчет «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в Харьковской области. Уточнялось, что в результате удара были уничтожены 50 иностранных инструкторов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».