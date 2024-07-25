Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Мир
СМИ рассказали о неготовности штаба Трампа к выходу Байдена из гонки
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Мораторий на проверки общепита намерены частично снять
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Армия
Морпехи ТОФ показали работу беспилотника с ИИ «Молния»
Мир
МИД Румынии заявил о вызове временного поверенного России из-за БПЛА
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Армия
Во Владивосток с деловым заходом прибыли два корабля ВМС Китая

Эксперт рассказал, как спасти смартфон от жары

Эксперт Казаков: авиарежим поможет смартфону «остыть» в жаркую погоду
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О том, как спасти электронику от летнего зноя, 25 июля «Известиям» рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Экстремальные температуры изнуряют не только человека, но и технику. И если нам достаточно принять холодный душ или зайти в помещение с кондиционером, чтобы прийти в себя, то для спасения электроники нужно предпринять более серьезные действия, заявил эксперт.

«Тепло — злейший враг вашего телефона. Современные смартфоны оснащены мощными процессорами и аккумуляторами большой емкости, но помещаются они внутрь тонких корпусов, поэтому перегрев может быть особенно опасен для них. Чтобы телефон не закоротил и не отключился, вы должны поддерживать оптимальную температуру», — объяснил специалист.

Если контролировать температуру не получается и смартфон уже перегрелся, лучше сразу позаботьтесь об устройстве, указал Казаков. Вовремя предпринятые меры помогут вам не остаться без связи.

«В телефоны в отличие от компьютеров вентиляторы не встроены. Поэтому для начала уберите телефон из-под прямых солнечных лучей и дайте ему остыть. Снимите чехол для лучшей циркуляции воздуха. Если возможно, выключите телефон и оставьте его ненадолго в прохладном месте», — отметил эксперт.

Лицевой зачет: новый смартфон позволяет сделать эффектный фотопортрет без макияжа и ретуши
Что показал «тест-драйв» смартфона Honor 200 Pro

Чтобы реанимировать телефон, закройте все неиспользуемые приложения, рекомендовал собеседник издания.

«Дело в том, что приложения используют батарею и часть вычислительной мощности вашего телефона, даже если вы не пользуетесь ими в данный момент. Закройте все свернутые вкладки, особенно игры и приложения с графикой», — сказал Казаков.

Еще один совет — уменьшите яркость. Чтобы увидеть что-то на экране, находясь на солнце, мы прибавляем яркость до максимума, но это заставляет телефон еще сильнее перегреваться. Поэтому уменьшите яркость до возможного минимума и проверьте, чтобы на устройстве была отключена адаптивная яркость — в таком случае смартфон сам регулирует яркость без вашего ведома, добавил он.

«Лучше всего полностью облегчить работу телефона в жару, поэтому переключитесь на режим энергосбережения: это сбережет аккумулятор. Если можете, включите авиарежим: он отключает ненужные функции, и это позволит смартфону остыть», — заключил эксперт.

В конце мая проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал «Известиям», что жаркая погода может стать серьезным испытанием для смартфона. Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024