Эксперт рассказал, как спасти смартфон от жары

О том, как спасти электронику от летнего зноя, 25 июля «Известиям» рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Экстремальные температуры изнуряют не только человека, но и технику. И если нам достаточно принять холодный душ или зайти в помещение с кондиционером, чтобы прийти в себя, то для спасения электроники нужно предпринять более серьезные действия, заявил эксперт.

«Тепло — злейший враг вашего телефона. Современные смартфоны оснащены мощными процессорами и аккумуляторами большой емкости, но помещаются они внутрь тонких корпусов, поэтому перегрев может быть особенно опасен для них. Чтобы телефон не закоротил и не отключился, вы должны поддерживать оптимальную температуру», — объяснил специалист.

Если контролировать температуру не получается и смартфон уже перегрелся, лучше сразу позаботьтесь об устройстве, указал Казаков. Вовремя предпринятые меры помогут вам не остаться без связи.

«В телефоны в отличие от компьютеров вентиляторы не встроены. Поэтому для начала уберите телефон из-под прямых солнечных лучей и дайте ему остыть. Снимите чехол для лучшей циркуляции воздуха. Если возможно, выключите телефон и оставьте его ненадолго в прохладном месте», — отметил эксперт.

Чтобы реанимировать телефон, закройте все неиспользуемые приложения, рекомендовал собеседник издания.

«Дело в том, что приложения используют батарею и часть вычислительной мощности вашего телефона, даже если вы не пользуетесь ими в данный момент. Закройте все свернутые вкладки, особенно игры и приложения с графикой», — сказал Казаков.

Еще один совет — уменьшите яркость. Чтобы увидеть что-то на экране, находясь на солнце, мы прибавляем яркость до максимума, но это заставляет телефон еще сильнее перегреваться. Поэтому уменьшите яркость до возможного минимума и проверьте, чтобы на устройстве была отключена адаптивная яркость — в таком случае смартфон сам регулирует яркость без вашего ведома, добавил он.

«Лучше всего полностью облегчить работу телефона в жару, поэтому переключитесь на режим энергосбережения: это сбережет аккумулятор. Если можете, включите авиарежим: он отключает ненужные функции, и это позволит смартфону остыть», — заключил эксперт.

В конце мая проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал «Известиям», что жаркая погода может стать серьезным испытанием для смартфона. Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства.