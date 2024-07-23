Приложение «Авито» пропало из App Store

Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в App Store. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в пресс-службе интернет-сервиса.

«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — говорится в сообщении в Telegram-канале сервиса.

Администрация сервиса предложила пользователям временно перейти на мобильную версию сайта.

Ранее уже фиксировались случаи исчезновения российских приложений из App Store. В феврале пропало приложение «М.Видео». Тогда же сообщалось, что из магазинов App Store и Google Play пропало мобильное приложение «Автодора». Также исчезли «СБПэй» и «Привет!». 17 июня сообщалось, что из онлайн-магазина также временно пропало приложение Rutube.