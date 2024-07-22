Фермерские продукты могут начать продавать в торговых сетях

Фермерские продукты могут начать продавать в больших торговых сетях. Проверкой и логистикой товаров будут заниматься агроагрегаторы, сообщает телеканал «Известия». Такую функцию смогут взять на себя сельскохозяйственные производители. Продукцию у фермеров будут покупать в больших объемах. В свою очередь магазины смогут увеличить количество товаров на полках. Речь идет об овощах и фруктах, мясной и молочной продукции. Инициативу поддержали в Министерстве сельского хозяйства. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.