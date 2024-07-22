Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»

Международная группа исследователей обнаружила на дне Тихого океана «темный кислород», его вырабатывают залежи металлосодержащих минералов, открытие бросает вызов давним предположениям о том, что только фотосинтетические организмы, такие как растения и водоросли, генерируют этот химический элемент на Земле. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба американского Северо-Западного университета.

«Чтобы на планете зародилась аэробная жизнь, там должен был быть кислород, и мы понимали, что снабжение Земли кислородом началось с фотосинтезирующих организмов. Но теперь мы знаем, что кислород производится в глубоком море, где нет света. Я думаю, что нам нужно пересмотреть вопросы о том, где и как могла зародиться аэробная жизнь», — отметил профессор Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) Эндрю Свитман.

Он и его команда сделали это открытие во время отбора проб морского дна в зоне Кларион-Клиппертон, гористом подводном хребте вдоль морского дна Тихого океана. Там присутствует множество полиметаллических конкреций — естественных минеральных отложений — размером от «крошечных частиц до средней картофелины», в которых содержатся такие металлы, как кобальт, никель, медь, литий и марганец.

Ученые объяснили, что эти элементы являются критически важными при использовании в батареях. Исследования показали, что эти металлосодержащие минералы являются естественной «геобатарей», которая может расщеплять воду. Ученые изучили, может ли полиметаллические конкреции глубоководного океана генерировать достаточно электричества для производства кислорода

«Эта химическая реакция является частью процесса, называемого электролизом морской воды, который вытягивает электроны из атома кислорода воды», — уточняет пресс-служба университета.

По мнению ученых, это может стать основой для объяснения производства кислорода на дне океана.

Ранее, 2 июля, стало известно, что ученые Объединенного института ядерных исследований обнаружили, что доисторические деревья могут превращаться в кристаллы. Вместе с сотрудниками Палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка (ПИН РАН) впервые в мире они показали, что в ископаемой древесине при замещении органики пиритом (минералом золотистого цвета) кристаллографическая структура становится более острой, то есть кристаллы во всем объеме приобретают преимущественные ориентации. Исследователи выдвинули предположение, что в будущем с использованием органической основы можно будет выращивать их в заданных направлениях, что позволит заранее программировать свойства материала.