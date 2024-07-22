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Источник сообщил об уходе гендиректора Red Wings в отставку

Источник: гендиректор авиакомпании Red Wings уйдет в отставку
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Гендиректор принадлежащей «Ростеху» авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин в ближайшее время уйдет в отставку, рассказал «Известиям» 22 июля источник в отрасли.

«Отставка Солодилина — практически решенный вопрос. У Red Wings меняется совет директоров и в перспективе появится управляющая компания», — сказал он.

Он пояснил, что «основная причина — в экономике, в том числе простойке самолетов».

В «Ростехе» отказались от комментариев.

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Солодилин стал гендиректором российской авиакомпании Red Wings в июле 2022 года. До этого он возглавлял «Рампорт Аэро» — компанию-оператора аэропорта Жуковский. С 2014 года Солодилин занимал пост первого заместителя гендиректора «Рампорт Аэро», с 2022-го — пост гендиректора компании. С 2016 года Солодилин параллельно возглавлял компанию «Жиа карго» — инвестора и оператора грузового терминала в Жуковском.

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