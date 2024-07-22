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Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Фото: ТАСС/АР
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Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе суда.

«Шесть лет и шесть месяцев общего режима. Приговор вынесли в пятницу (19 июля. — Ред.)», — сообщили в суде ТАСС.

Как следует из картотеки суда, журналистку признали виновной по п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Курмашеву арестовали еще в октябре 2023 года. Тогда ей вменяли ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). В декабре в отношении редактора также возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что суд в Москве арестовал на два месяца журналистку Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма). Ее обвинили в призывах к осуществлению терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. МВД России 20 июня объявило Курбангалееву в розыск. В настоящее время она проживает в Праге.

В мае текущего года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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