22 июля — День защитников неба Москвы: история и традиции праздника

Ежегодно 22 июля отмечается День защитников неба Москвы, установленный в честь отражения первого немецкого авианалета в начале Великой Отечественной войны. В 2024 году он выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают, как военные и жители столицы сопротивлялись натиску вражеской авиации и кто предложил отмечать эти события.

День защитников неба Москвы в 2024 году — история

Чествовать бойцов, в годы Великой Отечественной войны отражавших авиационные атаки на Москву, предложил в 1993 году народный артист Юрий Никулин. Об их тяжелой и ответственной работе он знал не понаслышке, ведь сам служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО).

На протяжении всей войны Москва имела особое значение для руководства СССР. Столица была одной из главных целей противника, а ее потеря стала бы триумфом для захватчиков.

Авиация играла важную роль в планах немецкого командования по уничтожению Москвы. Для проведения массированных ударов с воздуха в составе 2-го воздушного флота Военно-воздушных сил Германии была сформирована особая группа более чем из 300 бомбардировщиков.

Однако в Москве уже были готовы к возможным авианалетам. В начале июля 1941 года советское руководство начало разрабатывать план по отражению воздушных атак. В столице и Московской области действовал режим светомаскировки: с наступлением темноты всё уличное освещение выключалось, каждое окно подлежало затемнению. Вдоль границ города возвели ограждения, а стратегически важные объекты были перекрашены под обычные дома.

Для защиты Москвы были задействованы 602 истребителя, 124 аэростата, 330 зенитных пулеметов и более 1 тыс. зенитных орудий разного калибра. Выполнять задачи по обороне столицы предстояло 1-му корпусу ПВО и 6-му истребительному авиакорпусу.

Первый авианалет Москва пережила в ночь на 22 июля 1941 года. В нем участвовало более 200 вражеских самолетов. Бомбардировщики подступали к городу с трех направлений несколькими группами с интервалами в 30–40 минут. Захватчики рассчитывали уничтожить вокзалы, аэродромы и заводы, расположенные в столице.

Однако на подступах к Москве немецкие бомбардировщики столкнулись с ожесточенным сопротивлением. При поддержке артиллерии советские летчики смогли разрушить боевой порядок противника, а аэростаты не позволяли прицельно сбрасывать снаряды на город. За ночь было уничтожено до 22 вражеских самолетов, остальные спешно вернулись на аэродромы.

Борьба за столицу шла и на земле. Жители города помогали раненым добраться до убежищ, тушили пожары и искали неразорвавшиеся снаряды. Почти на всех предприятиях, в жилых домах и учебных заведениях действовали местные отряды ПВО, сформированные из добровольцев.

Всего во время первого авианалета на Москву было сброшено более 5 тыс. бомб. От взрывов и пожаров погибли 103 человека, еще 662 получили ранения. Несмотря на потери, атака была отражена. Для немецкой авиации, считавшейся непобедимой, это стало первым серьезным поражением. 24 июля Иосиф Сталин объявил благодарность защитникам столицы и отметил наградами 81 бойца.

За годы войны московские летчики отразили 134 налета и сбили более 1,5 тыс. немецких самолетов. Благодаря слаженной работе граждан и военнослужащих удалось спасти тысячи жизней, а также бесценные памятники архитектуры: Кремль, Большой театр и другие.

День защитников неба Москвы в 2024 году — традиции

В честь праздника в столице проходят памятные мероприятия: концерты, встречи с ветеранами, патриотические съезды. Жители и гости города приносят к мемориалам цветы и чтут память погибших бойцов минутой молчания. Также в этот день проводятся учения в подразделениях войск ПВО.

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