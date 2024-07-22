Комитет Госдумы одобрил доплату к пенсии для инвалидов и лиц старше 80 лет

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Информация об этом опубликована 22 июля на портале обеспечения законодательной деятельности.

Выплата будет назначаться в беззаявительном порядке и повышаться на районный коэффициент. Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с уходом за ними родителем или опекуном.

В настоящий момент ее получают неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет.

Ранее, 19 июля, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что в 2025 году будут индексироваться дважды страховые пенсии по старости. Индексации произойдут 1 февраля 2025 года (на процент инфляции) и 1 апреля (на рост инвестиционного портфеля). Кроме того, с 1 апреля также будут индексироваться социальные пенсии.