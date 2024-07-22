Победители премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» приняли участие в фестивале «Зеленый подиум»

Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста «Зеленый подиум» в Москве, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Юные дизайнеры борются за чистоту окружающей среды. Свои коллекции одежды из вторсырья они представили на подиуме наравне с известными российскими брендами. Для участия в фестивале ребята прибыли в столицу из разных регионов страны.

Фестиваль «Зеленый подиум» — это масштабное событие в России, направленное на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей одежды и аксессуаров. Проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. Основатель, продюсер и главный режиссер фестиваля Валерия Рева с командой единомышленников создала уникальное событие, объединившее моду, экологию и искусство. Подиум, спроектированный специально для модного показа, создавал ощущение нахождения в уникальном экологическом пространстве в виде водопада. По подиуму в саду имени Баумана прошли более 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды театра, кино и спорта. Они продемонстрировали одежду, созданную российскими дизайнерами — Душегрея, Urban Mirror, Аника Керимова и другие. Наравне с коллекциями известных брендов на подиуме были представлены модные творения участников премии «Экология — дело каждого». Юные авторы коллекций с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них новые и модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, шопперы, а также создали удивительные наряды и аксессуары буквально из мусора – картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани. Главным событием фестиваля стал перформанс — модное прочтение русской классики. Организаторы фестиваля вместе с дизайнерами показали, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы они жили в наше время, а вдохновением стали сказки Александра Пушкина. Режиссер перформанса — Сергей Балашов.

«Я хочу всех поздравить с участием в фестивале «Зеленый подиум». Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас. Своим творчеством вы показываете, что готовы внести вклад в экологию. И, конечно, у меня есть отличная новость — вы можете принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Ведь 1 августа стартует новый пятый юбилейный сезон. Мы всех вас ждем!» — сказала Светлана Радионова.

Глава природоохранной службы отметила, что юные творцы экологичной моды впервые представили свои работы широкой публике. Ребята специально приехали на фестиваль в столицу из самых разных российских регионов — Брянской, Ивановской, Вологодской, Ярославской областей, Краснодарского края и, конечно, были участники из Москвы и Московской области. Самый младший — 7-летний Даниил Звезденков создал шляпу из фантиков и коробок из-под сока. Работа 11-летней Виктории Афоничевой называется «Не последний цикл» и показывает, насколько востребованным может стать апсайклинг, спасая планету от загрязнения и сохраняя семейный бюджет. Свои модные фантазии представила 12-летняя Софья Кузьмичева, доказав, что даже одноразовые вещи при переработке могут дарить красоту и служить долго. Платье из газет изготовил 13-летний Тимофей Козлов. А 11-летний Лев Сидоров показал, что экологичная мода незаменима в повседневной жизни. Юный дизайнер создает креативные рубашки из отслуживших вещей и носит их с удовольствием в школе и на улице. Потрясающий по своей красоте бальный наряд создала из бумаги 12-летняя Мария Демяненко. А коллекция одежды от коллектива театра моды «Родник» из Великого Устюга убеждает, что потертые и старые джинсы могут получить новую жизнь и стать модной и неповторимой деталью гардероба. Взрослая участница премии «Экология — дело каждого» Марина Борздыко знает, как превратить отходы в стильные доходы. Ее шопперы из переработанных материалов достойно украсили «Зеленый подиум».

На площадке фестиваля поднимали острые вопросы экологии и защиты редких животных, в том числе китов. Обсуждали с дизайнерами, блогерами, представителями производств по переработке пластиковых отходов, как соблюдать баланс природопользования и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Разумное потребление и умение использовать устаревшие вещи вторично — главный посыл участников фестиваля. Экологичные тренды поддерживают звезды российского театра, кино и спорта, которые стали почетными гостями фэшн-события — Эвелина Блёданс, Юлия Такшина, Ирина Лачина и другие. В программе фестиваля были не только показы коллекций одежды, но и театрализованное представление, лекции об экологии и культуре, мастер-классы и выступления любимых артистов, таких как Vita Chikovani, Сергей Ашихмин, Ailun и другие. А популярные артисты театра и кино приняли участие в необычном показе на тему того, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы одевались у современных российских дизайнеров. Украшением площадки в дни проведения фестиваля стали экокартины и необычные арт-объекты: зеркала осознанности и арт-манекены апсайклинга. Это уникальные инсталляции, созданные из вторсырья художниками и компаниями, поддерживающими экологическую повестку. Также авторы произведений экологичного искусства провели интересные мастер-классы по изготовлению картин из вторсырья и ваз из переработанного пластика. Партнеры премии «Экология — дело каждого» — представители компании «Хартия» также провели мастер-классы для гостей, пригласили детей и взрослых собрать экопазл, познакомили с важными принципами сортировки отходов. Команда проекта «Гриниум» затронула проблемы ресурсосбережения, переработки и утилизации отходов, а также изменения климата на примере современных фильмов. Команда премии «Экология — дело каждого» организовала совместный со школой Сергея Андрияки урок живописи на тему экологии, а также провела познавательные лекции о культуре потребления, современных экотрендах, полезных привычках, возможности каждого человека внести свой вклад в защиту природы, и рассказала, как принять участие в 5 сезоне Премии.

«Экология — дело каждого» — это Премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За время существования интерес к Премии вырос в рекордные 14 раз! В четырех сезонах поступили заявки от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и другие.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», АО «ОХК «Уралхим», ОАО «РЖД», компания «СИБУР», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», ООО ДСОК «Жемчужина», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, Школа акварели Сергея Андрияки, Гриниум, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.