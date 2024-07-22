Советская и российская актриса театра, кино, озвучания и дубляжа, народная артистка РСФСР Нина Гуляева экстренно госпитализирована в Москве. Об этом 22 июля сообщил источник «Известий».

По его данным, это произошло накануне. Гуляеву госпитализировали с болями в животе. Как уточнил источник, предварительно, медики диагностировали у нее острый холецистит.

Актриса остается под наблюдением врачей в больнице.

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. Ей 93 года. В 1954-м окончила Школу-студию МХАТ. После его раздела в 1987 году стала актрисой МХТ имени А.П. Чехова. Гуляева снимается в кино с 1957-го, тогда же она дебютировала в короткометражном фильме «Телеграмма». Кроме того, она неоднократно озвучивала героев из фильмов и мультфильмов, например Буратино, Чиполлино и Русалочку.