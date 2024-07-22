Названы пострадавшие от Чернобыльской АЭС деревни в Тульской области

В Тульской области опубликованы данные о населенных пунктах, которые более всего пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, и где сохранилась наибольшая доза облучения. Информацию представило региональное министерство природных ресурсов.

В докладе ведомства по итогам 2023 года говорится, что в деревнях Рождественно-2 и Рождественно-2 уровень облучения составляет 0,36 мЗв/год и 0,35 мЗв/год соответственно, в поселке Горбачево Плавского района — 0,35 мЗв/год, в селе Царево Щекинского района — 0,39 мЗв/год.

В других населенных пунктах Тульской области значение средней годовой эффективной дозы облучения населения составляет от 0,02 до 0,34 мЗв/год, говорится в докладе, на который ссылается ТСН24.

Агентство уточняет, что в 1996 году максимальный уровень средних годовых эффективных доз облучения составлял 0,8 мЗв/год. По данным на конец 2023 года – начало 2024 года в Тульской области было 343,5 тыс. га сельхозугодий, загрязненных цезием-137, из них 342,6 тыс. га были с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 и 0,9 тыс. га — более 5 Ки/км2.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора измерили средние значения мощности гамма-излучения на открытой местности в пяти городах Республики Карелия. По результатам исследований выяснилось, что полученные цифры соответствуют естественным значениям и не представляют опасности для местных жителей. Самый высокий уровень радиации зафиксировали в Кондопоге, Сортавале и Сегеже — по 0,11 мкЗв/час.