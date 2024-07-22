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22 июля — Всемирный день мозга: история и традиции праздника

Всемирный день мозга отмечают в России 22 июля
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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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Ежегодно 22 июля в России и других странах отмечают Всемирный день мозга — праздник, посвященный вопросам здоровья одного из самых важных органов человека. Об истории торжества и о связанных с ним традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день мозга в 2024 году — история

Праздник появился сравнительно недавно — в 2014 году. Отмечать его предложила Всемирная Федерация неврологии для привлечения внимания к проблемам диагностики и лечения нервной системы и мозга. В качестве даты торжества был выбран день основания Федерации — 22 июля 1957 года.

Головной мозг — орган, обеспечивающий работу центральной нервной системы, а также других органов и систем организма. Он отвечает за обработку внешних сигналов, хранение информации, речь, умение читать, писать, учиться, ориентироваться в пространстве, передвигаться и выполнение других задач, без которых сложно представить повседневную жизнь. На поддержание работы мозга уходит около 30% крови, перекачиваемой сердцем, и примерно 20% поступающего в организм кислорода.

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Любые нарушения в работе мозга сказываются на качестве жизни человека, так как приводят к сбоям в работе систем организма. Последствия заболеваний и травм, связанных с мозгом, бывает трудно предсказать. Они могут привести к эпилепсии, деменции, инсульту, ишемии, рассеянному склерозу и другим патологиям. Поэтому врачи по всему миру придают здоровью мозга особое значение.

Празднование Всемирного дня мозга ежегодно проходит под разными лозунгами. В 2024 году тема торжества звучит так: «Здоровье мозга и профилактика».

Всемирный день мозга в 2024 году — традиции

В честь праздника Всемирная Федерация неврологии проводит различные форумы, съезды, вебинары и другие мероприятия, посвященные вопросам работы одного из важнейших органов человека. Семинары, встречи, лекции и просветительские беседы также организуют локальные ассоциации врачей.

Во Всемирный день мозга специалисты обмениваются опытом, подводят итоги года, обсуждают новейшие открытия в области неврологии, нейрохирургии, нейрофизиологии и других областях.

Как поддержать работу мозга в 2024 году

С возрастом мозг каждого человека претерпевает ряд изменений. Наиболее активный период его работы приходится на первые годы жизни — с двух до 11 лет. Впоследствии формировать новые нейронные связи становится сложнее. У пожилых людей нередко наблюдается снижение психических и когнитивных способностей. Однако при соблюдении здорового образа жизни и постоянных умственных нагрузках даже в почтенном возрасте можно сохранить ясность ума.

Одним из лучших способов поддержания работы мозга считается интеллектуальная активность. Чтение, заучивание стихов, творчество, счет в уме, посещение новых мест, решение головоломок, работа с мелкой моторикой — всё это стимулирует мозговые клетки, побуждая их к образованию новых нейронных связей. Такие упражнения помогают развивать гибкость мышления и позволяют мозгу эффективно работать в любом возрасте.

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Умеренная физическая активность полезна не только для мышц и суставов, но и для мозга. Она улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и снимает стресс, что благоприятно сказывается на всем организме. А изучение различных упражнений формирует в мозгу новые нейронные связи, делая его более выносливым и адаптивным.

Не последнюю роль в поддержании работы мозга играют правильное питание, контроль артериального давления и уровня сахара в крови, отказ от вредных привычек и минимизация факторов стресса. Помимо этого, важно избегать травм головы, так как они могут стать причиной нарушений в работе нервной системы.

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