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Собянин рассказал о помощи московским производителям с выходом на зарубежные рынки

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Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин
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Оказание поддержки столичным производителям с выходом на рынки дружественных стран является одним из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности Москвы. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

В частности, как сообщил градоначальник, в первом полугодии центр поддержки и развития экспорта «Моспром» организовал для столичных компаний 10 мероприятий: международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.

Собянин также перечислил несколько примеров выхода московских компаний на иностранные рынки. В частности, производитель соусов, джемов и мармелада получил несколько предложений об открытии контрактного производства в Дубае (ОАЭ). Одним из перспективных направлений сотрудничества с Египтом, по словам мэра, стала возможность локализации интраокулярных линз московского производства.

«Партнеров из Азербайджана заинтересовала возможность локализации в стране серийного производства медицинских изделий, — продолжил Собянин. — Зарядные станции для электротранспорта московского производителя могут восполнить дефицит зарядной инфраструктуры в Индии».

В апреле Сергей Собянин рассказывал, что в 2023 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в дружественные страны увеличился почти на 9% по сравнению с предыдущим годом. «Выходя на новые рынки сбыта, московские промышленники увеличивают свою прибыль и получают новые возможности для роста и развития», — отмечал градоначальник. Среди основных экспортных позиций он назвал, в частности, продукцию машиностроительной, металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также фармацевтики и косметической отрасли.

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