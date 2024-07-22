Пассажиры D3 и D4 сэкономили 1,9 млрд рублей за счет бесплатных пересадок

С момента запуска D3 и D4 пассажиры новых диаметров совершили 36 млн бесплатных пересадок на метро, МЦК и обратно, что позволило им сэкономить на оплате проезда 1,9 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы интегрировали МЦД в транспортную систему столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажиры могут бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и между диаметрами. Благодаря этому москвичи экономят на ежедневных поездках до 49%, а жители Московской области — до 72% своих средств», — отметил Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, пассажиру нужно оплатить проезд транспортной картой «Тройка», банковской картой, смартфоном, виртуальной «Тройкой» или биометрией. Далее нужно использовать тот же способ оплаты при пересадке на метро или на МЦК. Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут с момента первого входа. На некоторых маршрутах МЦД можно совершить бесплатную пересадку в течение 120 минут.

С открытием МЦД-4 пассажиры могут бесплатно пересаживаться между всеми диаметрами. При этом на станциях Белорусская, Курская и Площадь Трех Вокзалов для пересадки между диаметрами не нужно повторно прикладывать карту к турникету или валидатору.

В мае 2024 года Департамент транспорта Москвы сообщал, что оплату проезда по биометрии начали внедрять на МЦД. В 2026 году сервис заработает на всех станциях диаметров. После этого ежедневно им смогут пользоваться до 1 млн пассажиров наземного метро.