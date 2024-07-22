«Надеюсь, еще сыграю в НХЛ с Марченко и Воронковым»

20 июля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» на Автозаводской улице прошло громкое благотворительное хоккейное мероприятие — «Матч года». В нем сошлись российские игроки НХЛ и КХЛ. Выставочную игру, закончившуюся со счетом 7:7, организовали звездные хоккеисты Михаил Сергачев и Артемий Панарин. Одним из участников стал нападающий команды «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов, уехавший за океан в 2021 году. Перед этим он выиграл Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда», воспитанником которого является, а также был признан лучшим новичком сезона в КХЛ. В минувшем сезоне одним из самых ярких эпизодов в НХЛ стала результативная игра русской тройки «Коламбуса» в лице Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

В интервью «Известиям» 23-летний хоккеист поделился впечатлениями от прошедшего сезона, рассказал об адаптации переехавшего за океан год назад Воронкова, а также прокомментировал прошлогодний переход из родного «Авангарда» в петербургский СКА своего бывшего партнера по команде Арсения Грицюка.

— Какие впечатления от матча на Автозаводской?

— Отличная организация, всё на высоком уровне. Как и ожидал, получился красивый хоккей и праздник для болельщиков.

— Как проводите отпуск в России?

— В основном готовлюсь к сезону в Москве.

— В родном Омске побывали?

— Пока еще не успел.

— Как оцените свой прошедший сезон в «Коламбусе»?

— Есть относительное удовлетворение сезоном. Конечно, всегда хочется выступить лучше. Но в целом считаю, выступил неплохо. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за то, что доверили мне место в составе, предоставляли достаточно игрового времени. Жаль, что результаты «Коламбуса» были неудачными. Последнее место в дивизионе — не то, что мы хотели.

— За счет чего сформировалась ваша атакующая тройка с Кириллом Марченко и Дмитрием Воронковым?

— Просто дали нам играть. И всё. Повторюсь, нам доверял тренерский штаб. И у нас получилось. Во всяком случае статистика неплохая. Дай бог, чтобы в будущем так получалось, если снова соберемся в таком сочетании.

— Есть разница, с кем играть в звене, — с русскоязычными ребятами или иностранцами?

— Конечно, наличие Кирилла и Димы в одной тройке влияет. Ты можешь общаться по-русски с партнерами по звену. И это намного комфортней как на льду, так и вне льда. Поэтому у нас было всё отлично.

— С учетом того, что Марченко не может пока договориться с «Коламбусом» о контракте и в июле у него арбитраж, — верите, что еще соберетесь этой тройкой в НХЛ?

— Надеюсь, еще сыграем.

— Как Дмитрий Воронков год назад осваивался в команде?

— В первые месяцы ему было тяжело. Мы ему помогали как могли. С квартирой и всем остальным. Надеюсь, помогли хоть чем-то.

— Зимой в СМИ ходили слухи, что Воронков хочет вернуться в «Ак Барс». Разговор о его возможном возвращении даже подтверждал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин. Вам приходилось как-то убеждать Дмитрия не торопиться с уходом?

— Это лучше спросить у него. В любом случае это решение Дмитрия. Как лучше ему, так пускай и делает. Я рад, что мы провели вместе целый сезон, что играли в одном звене. И буду рад еще с ним не раз выйти на лед. Но никто за него решать не будет.

— А вам было тяжело в первые месяцы за океаном?

— Да, тяжело. Но там был Гавр (Владислав Гавриков, защитник «Лос-Анджелес Кингз», в 2019–2023 годах играл за «Коламбус». — «Известия»). Он и клуб очень сильно помогли. Поэтому всё сложилось нормально.

— Коламбус — что это за город?

— Наверно, что-то ближе к Омску. Такой же небольшой и с шикарными болельщиками. И со своими красивыми местами.

— Какие бы вы посоветовали посетить?

— Сходить на хоккейный матч (улыбается).

— Как оцените перспективы «Коламбуса» на следующий сезон?

— Собирается хорошая команда. И цели у нас всегда максимальные. Поэтому будем стараться выступить как можно лучше. Будем, конечно, надеяться на трофей. Но в целом и выходу в плей-офф будем рады — с учетом того, как закончили прошлый регулярный чемпионат.

— Как вам «Авангард» в прошлом сезоне?

— Команда смотрелась неплохо. Я почти все ее матчи плей-офф видел. Играли хорошо, Ткач (Владимир Ткачев. — «Известия») в порядке. Жаль, что не смогли пройти в полуфинал, проиграли «Локомотиву» в седьмом матче. Трудно сказать, что им помешало победить, — надо спросить тех, кто был внутри клуба. Но в целом выглядели ребята достойно.

— Как отреагировали на прошлогоднюю смену руководства «Авангарда», уход с поста председателя совета директоров Александра Крылова, при котором вы начинали карьеру в КХЛ и выиграли Кубок Гагарина?

— Наверное, так нужно было, если это произошло. Трудно что-то добавить. Не особо этому удивился.

— С вашего отъезда в «Коламбус» начался конфликт Крылова с вашим агентом Шуми Бабаевым, который в прошлом году перерос в публичные перепалки вокруг других его клиентов — Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, Арсения Грицюка. Как это выглядело со стороны?

— Да я как-то не особо за этим следил. Разумеется, слышал и краем глаза читал какие-то новости, что по перечисленным вам ребятам сложно шли переговоры между тогдашним руководством «Авангарда» и Шуми, что были жесткие высказывания на эту тему. Но плотно медиа я не читаю, поэтому подробно не могу высказаться. Раз так было — значит так надо.

— Не обидно, что Арсений Грицюк, такой же воспитанник омского хоккея, как и вы, с которым вы росли внутри клуба, так расстался с «Авангардом»?

— Да ну что тут сказать? В Питере у него хорошо получается, поэтому рад за Арсения.

— Он интересовался у вас, как устроена НХЛ?

— Да, спрашивал про лигу, что нужно делать, чтобы в ней заиграть. Но подробности пусть останутся между нами.

— Стоит ему уже уезжать в НХЛ?

— Это не мне решать. Пусть поступает, как считает нужным.