Полицейские задержали повредившего бюст Сталина в Подмосковье мужчину
Правоохранительные органы задержали мужчину, который повредил бюст Иосифа Сталина в одном из парков Звенигорода Московской области. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1981 года рождения», — приводит ее слова ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Инцидент произошел накануне, 20 июля, на Советской улице в парке Звенигорода. Мужчина снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина и сбежал.