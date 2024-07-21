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Полицейские задержали повредившего бюст Сталина в Подмосковье мужчину

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Фото: t.me/zvenigorod8
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Правоохранительные органы задержали мужчину, который повредил бюст Иосифа Сталина в одном из парков Звенигорода Московской области. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемый в совершении противоправного деяния был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1981 года рождения», — приводит ее слова ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел накануне, 20 июля, на Советской улице в парке Звенигорода. Мужчина снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина и сбежал.

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