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Не менее 16 человек погибли от вируса Чандипура в Индии

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По меньшей мере 16 человек погибли от вируса Чандипура за последние дни на западе Индии. В стране зафиксировали уже 50 случаев заболевания, сообщает телеканал «Известия». Вирус Чандипура передается через укусы комаров, клещей, москитов. Вирус мало изучен, специфического лечения или вакцины от него не существует. Заболевание вызывает лихорадку с симптомами, похожими на грипп или острый энцефалит. Во время вспышки в 2003–2004 годах уровень смертности в Индии колебался от 56 до 75%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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