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В Подмосковье неизвестный повредил кувалдой бюст Сталина

Полиция разыскивает мужчину, повредившего кувалдой бюст Сталина в Подмосковье
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Фото: соцсети
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В одном из парков Звенигорода Московской области неизвестный мужчина снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в правоохранительных органах.

«В субботу (20 июля. — Ред.) в одном из парков Звенигорода мужчина в неадекватном состоянии снес кувалдой голову бюста И.В. Сталина. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления», — поделился источник в правоохранительных органах с «РИА Новости».

По словам собеседника, инцидент произошел на Советской улице. В подмосковном главке МВД России сообщили агентству, что ведется розыск мужчины.

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Ранее, 17 июля, сообщалось, что в Москве задержали пенсионерку, которая осквернила памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. В ходе расследования выяснилось, что ранее пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником силовых структур и выманил у женщины 840 тыс. рублей. Потом ей предложили вернуть деньги. Для этого нужно было написать на памятнике «ГУР», и она выполнила это требование.

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