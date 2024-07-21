Бразилия предложила кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС

Бразилия выдвинула кандидатуру Колумбии в качестве возможного нового члена объединения БРИКС (BRICS). Об этом 21 июля заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Наш президент [Луис Инасиу] Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС, этот вопрос обсуждался членами объединения», — сказал он ТАСС при ответе на вопрос о том, какая латиноамериканская страна, по его мнению, может получить место в объединении.

Соарес отметил, что на данный момент сложно сказать, какая из стран присоединится к БРИКС, поскольку есть несколько кандидатов, включая страны из Латинской Америки.

«Думаю, саммит БРИКС в Казани будет отличной возможностью для них обсудить этот вопрос», — добавил дипломат.

Саммит БРИКС в Казани пройдет 22–24 октября с участием лидеров государств объединения.

Ранее, 17 апреля, колумбийский президент Петро Густаво на встрече с бразильским лидером Лулой да Силвой сообщил, что Колумбия всерьез рассматривает участие в объединении БРИКС в качестве полноправного члена. В свою очередь, президент Бразилии заявил о поддержке кандидатуры Колумбии и пообещал взять ее под свою протекцию.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.