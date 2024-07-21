Российские военные вызвали огонь на себя ради спасения семьи в Красногоровке

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск провели эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР), вызывая огонь на себя. Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что семья Подковыриных, супруги и двое сыновей, проживала в частном секторе Красногоровки.

По словам Марии, будучи в условиях круглосуточных обстрелов, семья продолжала надеяться на то, что когда-нибудь за ними придут. Семья поддерживала связь с жителями освобожденных районов города, которые передавали российским военным данные о том, что в частном секторе Красногоровки всё еще находятся мирные жители, которые нуждаются в эвакуации.

«Мы услышали, что через забор что-то там [происходит], приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята, я гражданский — они (штурмовики ВС РФ. — Ред.) [сказали]: «Сидите тихо», — рассказал супруг Марии.

Военнослужащие ВС России, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы и предложили эвакуировать их. Семья, конечно же, согласилась.

Супруги и их сыновья собрали вещи, а в это время российские военнослужащие перебежали на другую сторону улицы, чтобы «не засвечивать» Подковыриных. В то же самое время начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из прилетов попал в дальнюю комнату.

«Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел», — рассказала Мария.

По ее словам, за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что им предстоит быстро пробежать по частному сектору Красногоровки, несмотря ни на что, в сторону многоэтажных районов города, где уже находились подразделения ВС России с другими мирными жителями.

«Самая сложная дорога была по частному сектору. <…> Это было самое сложное, потому что домов нет, вся дорога засыпана мусором — ворота, калитки, крыши, шифер, всё вот это. Естественно, «птички» (беспилотники. — Ред.), обстрел со всех сторон», — поделилась воспоминаниями Мария.

По дороге в более безопасное место в сопровождении с военными ВС РФ семье много раз приходилось прятаться при перебежках то в одном, то в другом строениях: гаражах, сараях, домах, чтобы перевести дыхание. Сопровождающий их военный по рации передал информацию, и семью там уже встречали другие бойцы, оказывая помощь с вещами.

Ранее в этот же день стало известно, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» в ходе боев за Красногоровку в ДНР эвакуировали мирных жителей с линии боевого соприкосновения с ВСУ. Военнослужащие работали с предельной осторожностью и точностью, чтобы прикрыть собой мирное население и перевести людей в безопасное место. Однако украинские боевики атаковали мирных жителей даже когда они выехали из города. Военный ВС РФ с позывным Сонат вспоминает, что когда он вывозил четверых гражданских, в их машину прицелился FPV-дрон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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