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Благотворительный «Матч года» между звездами НХЛ и КХЛ прошел в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве в субботу, 20 июля, состоялся уникальный ледовый поединок, в котором впервые на одной арене встретились лучшие российские хоккеисты.

Особенность всего этого была в том, что звезды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для евразийских клубов выступили против Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая объединяет американские и канадские команды.

Возможность выйти вместе на лед хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский и другие титулованные игроки получили в рамках благотворительного «Матча года», идея принадлежала самим спортсменам. Они продумали всё до мелочей, в том числе и особенную форму. Также не исключается, что такая встреча станет ежегодной.

«Мы по цвету долго выбирали, не хотели пересекаться с матчами звезд НХЛ и матчами звезд КХЛ, поэтому выбрали такие цвета, они трендовые, интересные», — сказал защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил, что уже есть идеи на следующий год, однако он не стал раскрывать эту информацию.

«Сейчас сфокусировались на сегодняшнем матче, есть время год подумать, я думаю, всё равно должен быть хоккейный город в любом случае», — отметил нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Победила на благотворительном матче дружба, игра завершилась со счетом 8:8. За поединком следили свыше 12 тыс. болельщиков. Лучшим игроком вечера стал Овечкин.

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Ранее, 24 июня, российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко в составе американского хоккейного клуба (ХК) «Флорида Пантерз» стали обладателями Кубка Стэнли – 2024. Победу команде из Флориды принес матч финальной серии с ХК «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счетом 4:3.

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