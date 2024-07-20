В центре Киева неизвестные снесли с помощью экскаваторов историческую усадьбу мещан Зеленских конца XIX века. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили на странице департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Шокирующая ситуация! То, что сейчас происходит, — наглое и циничное самоуправство!» — говорится в публикации.

Отмечается, что по адресу: улица Александра Конисского, 22, произошел несанкционированный снос дома, который был построен в 1890 году. В мэрии планировали закрепить за постройкой статус объекта культурного наследия. На данный момент департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования.

Ранее, 4 июня, в Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Скульптура находилась в районе парка культуры и отдыха «Победа» напротив Дворца детского и юношеского творчества. Памятник был установлен 25 января 2002 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что руководству Украины следует водрузить статую Рональду Макдональду в Харькове на месте снесенного памятника российскому ученому.