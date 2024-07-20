В Уфе открыли цех по производству двигателей для авиации

«Ростех» запустил в Уфе оборудование для производства авиадвигателей. Самый большой в стране горячий изостатический пресс позволит нарастить выпуск, сообщает телеканал «Известия». Будет ускорено изготовление деталей для серийных двигателей ПД-8 и ПД-14. Общий объем инвестиций в проект составил более 3 млрд рублей. Новое оборудование на «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» будет выполнять газостатирование. Операция — неотъемлемая часть титанового и алюминиевого литья. Теперь на участке будет обеспечена круглосуточная работа.

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