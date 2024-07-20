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Фото дня: авиаудар Израиля по жилому зданию в Нусейрате

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Фото: REUTERS/Omar Naaman

Взрыв после израильского авиаудара по жилому зданию в Нусейрате в центре сектора Газа

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