В Магадане соревновались золотодобытчики

В Магаданской области прошли соревнования по промывке золота. В этом году главный приз завоевал местный житель — пожарный Андрей Еремин, сообщает телеканал «Известия». Победитель сумел добыть 0,79 г драгоценного металла. «Старательский фарт» — главное событие ежегодного «Золотого фестиваля». В 2024-м заявки на участие подали более 100 человек со всей страны. Задачей «старателей» было намыть как можно больше металла. Время на добычу строго ограничено. Ценные призы разыграли в формате лотереи и среди зрителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.