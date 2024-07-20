В мире отмечается Международный день Луны

Ученые считают, что люди вернутся на Луну через три-четыре года. Человечество стремится осваивать ресурсы естественного спутника Земли. Модуль корабля «Аполлон-11» впервые сел на Луну 55 лет назад, сообщает телеканал «Известия». В честь события ООН в 2021 году утвердила Международный день Луны. В прошлом году более 40 стран провели свыше 40 тематических показов. В этом году тема праздника — «Освещая тени». Исследованиями Луны занимались советские космические станции. Ученые получили уникальные снимки поверхности и определили аномалии гравитационного поля. Одновременно с СССР программой освоения Луны занимались США. Важную роль сыграла космическая программа «Аполлон». Нил Армстронг — первый человек, который ступил на Луну. Последним стал Юджин Сернан, он покинул спутник в 1972 году. Cвои аппараты к Луне запускали СССР, Россия, США, страны Европы и Китай. С начала космической эры совершено более 77 успешных лунных миссий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.