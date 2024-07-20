Директор актрисы Ароновой опровергла информацию о ее госпитализации

Информация о госпитализации народной артистки РФ Марии Ароновой является ложью, сообщила 20 июля ее директор Наталья Дмитрюкова.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что Аронова якобы попала в Боткинскую больницу в Москве из-за обострения остеохондроза позвоночника.

«Мария дома с семьей — в отпуске. Всё в порядке со здоровьем у нее», — подчеркнула Дмитрюкова в беседе с RT.

Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный Московской области. В 1995 году она окончила Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина. Известна ролями в сериалах «Остановка по требованию», «Восьмидесятые», «Солдаты», а также в фильмах «Лед», «Батальонъ» и других.