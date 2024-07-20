Каспийское море в Дагестане заполонили опасные бактерии

Большая часть канализационных стоков Махачкалы сливается в Каспийское море недалеко от популярного пляжа, и в воде расплодились опасные микроорганизмы. Туристы, местные жители и специалисты рассказали о проблемах в акватории.

«Есть стоки, вон там есть стоки и там тоже. Так и купаемся — жарко. Куда деваться? Вода бывает и чистая, когда ветер оттуда дует», — отметил местный житель.

На одном из дагестанских пляжей в Каспийском море купаются коровы, а людей поблизости нет, потому что неочищенные стоки вызывают невыносимый запах нечистот.

Роспотребнадзор не позволяет купаться в Махачкале из-за опасности для здоровья. Гостья главного города Дагестана Дарья обратила внимание, что при введении такого запрета должны быть установлены таблички, но они есть только на городском пляже Махачкалы, а в других популярных местах для купания никаких знаков нет. Люди даже не знают о запрете, в чем Дарья убедилась, пообщавшись с местными гидами и таксистами.

«К сожалению, из года в год наблюдается ситуация, что именно в прибрежной зоне Махачкалы есть отклонения по этим показателям, по микробиологическим именно, и есть вероятность, что люди могут заразиться инфекциями, кишечными в том числе», — рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Фатима Гусейнова.

Главный санитарный врач республики в своем постановлении указал, что причиной загрязнения Каспийского моря является именно сброс канализационных и поверхностных ливневых стоков, которые не очищены и не обеззаражены. Поэтому в воде очень много опасных бактерий. Эксперт «Народного фронта», руководитель Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Нухкади Рабазанов рассказал, что у Каспия есть способность очищаться самостоятельно, но он просто не справляется с объемом сбрасываемых загрязнений.

Кроме того, в Дагестане пока не удается начать использование очистных систем в городе Избербаш. Координатор по экспертно-проектной работе ОНФ в Республике Дагестан отметил, что их строят уже около 40 лет.

В Дербенте тем не менее построили очистные сооружения, и они уже работают. В республиканском минстрое рассказали, что похожий проект будет реализован к 2027 году и в Махачкале, но системы там будут мощнее, а стоимость проекта составит почти 22 млрд рублей. До выполнения этого плана жителям Махачкалы и туристам придется посещать другие места для купания — вдали от больших городов их немало.

Ранее, 26 июня, в Липецке запретили купаться на всех пляжах из-за состояния воды: пробы показали, что она не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Купание в такой воде опасно для здоровья.