Конгрессвумен США Шейла Ли умерла в возрасте 74 лет
Конгрессвумен от Демократической партии США Шейла Джексон Ли умерла в возрасте 74 лет. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление ее семьи.
«Сегодня с невероятной скорбью по нашей утрате и глубокой благодарностью за жизнь, которую она разделила с нами, мы объявляем о смерти представителя США Шейлы Джексон Ли из 18-го избирательного округа Техаса», — приводит телеканал цитату из заявления.
По информации телеканала, в июне конгрессвумен сообщала, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы.
Шейла Джексон Ли родилась в 1950 году в Квинсе, штат Нью-Йорк, и была одной из первых женщин, окончивших Йельский университет. В 1994 году ее впервые избрали представлять 18-й избирательный округ Техаса. Во время своего пребывания в конгрессе она была ярым защитником прогрессивных интересов и чернокожих американцев.