Deep Purple выпустила новый альбом спустя почти четыре года молчания. Песни записаны с новым гитаристом, но поет по-прежнему Ян Гиллан, сообщает телеканал «Известия». В следующем году солисту исполнится 80 лет. Новая пластинка — это символ того, что в сложном мире всё неизбежно упрощается до единой сущности. Альбом утек в Сеть до официального релиза. Поклонники говорят, что песни всё такие же яркие и запоминающиеся, как раньше.

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