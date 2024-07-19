Генконсульство в Анталье сообщило о помощи двум задержанным в Турции россиянкам

Генеральное консульство России в Анталье отслеживает соблюдение прав двух россиянок, с июня находящихся в Турции под подпиской о невыезде. Об этом 19 июля говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Первое судебное заседание состоялось 7 июня.

«Суд квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства», — уточнили в генконсульстве.

Российские дипломаты сразу после инцидента общались с указанными гражданками, разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. Россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация.

Генконсульство подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота.

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — отметили в дипмиссии.

Там также напомнили, что россияне за границей попадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы страны пребывания.

В середине апреля посольство России в Турции направило ноту в МИД республики в связи с участившимися случаями отказа россиянам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие через Турцию в страны Латинской Америки.

Ранее, 11 апреля, в Ассоциации туристических операторов (АТОР) сообщили о недопуске трех россиянок на рейс Turkish Airlines в Мексику, что произошло без объяснения причины.