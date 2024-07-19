В Ульяновске состоится встреча министров по молодежной политике стран БРИКС

25 июля с.г. в рамках проведения Молодежного саммита БРИКС, который состоится в Ульяновске с 22 по 26 июля, пройдет Встреча министров по молодежной политике стран БРИКС.

«Участники мероприятия рассмотрят предложения по выстраиванию совместной работы в части молодежного сотрудничества и развития наследия Всемирного фестиваля молодежи», – отметил министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников.

По итогам встречи предполагается принятие декларации.

Кроме того, в рамках Молодежного саммита летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Кудь-Сверчков представит ульяновцам и гостям города международную фотовыставку проекта «Вселенная BRICS», которая объединяет сделанные с Земли и из космоса снимки креативных городов ЮНЕСКО, находящихся в странах БРИКС.

Организаторами Молодежного саммита являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Проектный офис международного молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС», правительство Ульяновской области, региональное министерство молодежного развития.

Оператором мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС выступает Фонд Росконгресс.