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МОК объявил о начале олимпийского перемирия

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом 19 июля организация сообщила в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Олимпийские игры в Париже, как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем объединиться», — говорится в заявлении комитета.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийское перемирие традиционно стартует за неделю до открытия ОИ и завершается на седьмой день после закрытия Игр.

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Идею перемирия на период проведения ОИ-2024 выдвинул в середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон. При этом президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что Киев считает «неживой историей» предложение об олимпийском перемирии.

Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что предложение на тему олимпийского перемирия затрагивалось на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в мае в Пекине. Он также назвал подобные идеи правильными, но отметил, что на протяжении истории этих принципов мало кто придерживался.

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