Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 13 по 19 июля можно в материале «Известий».

За неделю ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника, потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-миллиметровых гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Также было отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 155-миллиметровых гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи и отразили 10 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, их них два бронетранспортера М113 производства США и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.

Также подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Юрьевка ДНР. За неделю потери ВСУ составили до 2215-ти военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro произведенные США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное ДНР. Также отражены пять контратак подразделений противника. ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны. Потери противника составили до 715 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено девять станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами ВСУ.

За неделю средства ПВО сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 10 управляемых авиабомб Hammer; зенитную ракету комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 — в воздушном пространстве западных областей РФ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

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