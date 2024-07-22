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На автотрассе Москва — Казань появилась бесперебойная мобильная связь

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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МТС завершила строительство и наладку телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. На автомагистрали протяженностью 810 км теперь обеспечена бесперебойная мобильная связь, рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что на днях МТС подключила оставшиеся несколько базовых станций стандарта LTE 1800, которые обеспечивают абонентов бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как вдоль самой автомагистрали, так и на территориях многофункциональных зон сервиса, где находятся АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины. В общей сложности компания подключила 177 базовых станций.

«Надежная связь и скоростной мобильный интернет на всем протяжении автомагистрали — это не только общение, навигация, цифровые сервисы и развлечения в пути, но в первую очередь безопасность всех участников движения, а в будущем, по мере расширения сетей — основа для внедрения технологий Connected Car и умных автомобилей», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По ее словам, ранее при организации связи на трассах М-11, ЦКАД и М-4 компания наладила взаимодействие со всеми участниками строительства, в первую очередь для решения таких вопросов, как установка башен и подключение к электросетям. Благодаря полученному опыту в этот раз удалось значительно ускорить сроки создания телеком-инфраструктуры на М-12.

МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре прошлого года — до официального открытия автомобильного движения на М-12. Компания поэтапно запускала инфраструктуру связи на отдельных участках дороги, проходящей через пять регионов России: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.

Сейчас МТС совместно с государством и другими телеком-операторами готовит планы развертывания мобильной сети на новых участках трассы М-12 Дюртюли — Ачит.

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