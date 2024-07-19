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Россияне стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За первые шесть месяцев этого года россияне потратили на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах в 1,5 раза (45%) больше времени, чем в январе-июне прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Мегафона» и START.

В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — интерес к нему сохранился в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама.

Что касается фильмов, пользователи онлайн-кинотеатров отдают предпочтение комедиям — количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

По данным «Мегафона», в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). Однако есть стриминги, где превалирует женская аудитория, например на ivi или START.

Большую часть трафика (70%), которую россияне тратят в онлайн-кинотеатрах, расходуют зрители в возрасте от 25 до 44 лет. Молодежь (14-24 лет) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (13% всего трафика) и «Кинопоиск» (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру».

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. В основном зрители выбирают для просмотра кинолент вечернее время. При этом самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края — на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.

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