На Западе выразили обеспокоенность мощью российских подлодок

Появление оснащенных ударными ракетами подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) РФ у берегов Великобритании заставило Запад настрожиться. Об этом пишет американское издание National Interest (NI).

«Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, провели миссии в Ирландском море», — говорится в материале.

Подлодки класса Kilo — это принятое НАТО обозначение российских субмарин 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Эта техника впервые поступила на вооружение РФ в 1980 году. За почти 45 лет она претерпела множество изменений.

В статье отмечается, что данный тип подлодок может быть серьезной угрозой для Запада. Нельзя недооценивать подводную мощь России, пишет NI.

«Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры», — говорится в материале.

Ранее, 15 июня, британский таблоид Express сообщал, что поступление на вооружение РФ новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Архангельск» укрепит военно-морские силы страны и станет угрозой для НАТО. Эта техника будет представлять особенно серьезную опасность для военных баз альянса, конвоев и береговой критически важной инфраструктуры, отмечало издание.

При этом спустя пару дней главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что российский флот до конца 2024 года получит 12 новых боевых кораблей, среди которых будет восемь надводных судов и четыре подводные лодки.

В начале июня генеральный директор машиностроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что ВМФ России в 2024 году передадут несколько атомных подводных лодок, которые усилят ядерную триаду РФ. Будниченко рассказал, что «Севмаш» занимается строительством усовершенствованных субмарин «Ясень-М» и «Борей-А», и за последние 12 лет завод передал российскому флоту 12 подлодок, причем в последние три года военные моряки получают от предприятия по два-три таких судна ежегодно.