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Усовершенствованная версия FPV-дрона «Пиранья» появилась в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) получили первый FPV-дрон «Пиранья-13». Об этом «Известиям» рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

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Теперь он сможет заниматься дистанционным минированием, доставкой воды, продовольствия, боекомплекта на удаленные позиции и сбрасывать различные боеприпасы. Разработка нового БПЛА началась по просьбе одного из подразделений с линии боевого соприкосновения и длилась около полугода.

Эксперты подтвердили, что локальное минирование с использованием FPV-дрона «Пиранья» создаст серьезные проблемы на путях снабжения и маршрутах переброски техники противника.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, создание серьезной минной полосы требует десятков мин, если не сотен. Но с помощью таких БПЛА можно минировать точечные участки — дороги, устоявшиеся трассы, то есть не в чистом поле создавать сотни метров заминированной территории, а локально.

«Кроме того, из-за активного применения FPV-дронов доставка воды и боеприпасов становится очень нетривиальной задачей. Любая техника и люди, которые подвозят эти грузы, сразу же оказываются одной из первоочередных целей. Грузоподъемность в 10–15 кг достаточно неплохая. Кроме того, ночь как раз самое подходящее время для минирования. Можно незаметно проникнуть на территорию противника чуть дальше и сбросить там мины на пути снабжения. Также в это время суток дрон будет менее заметен, днем из-за своих больших размеров он будет становиться очень удобной целью для уничтожения», — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

«Пиранья-13» — это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы, систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Служба в доставке: разработан БПЛА для дистанционного минирования

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