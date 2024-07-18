Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы

Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха «Озеро Белое», расположенной на востоке Москвы. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет на купание связан с плохим качеством воды в водоеме и его несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, сообщает агентство городских новостей «Москва». Купание будет запрещено до получения удовлетворительных результатов исследования качества воды.

В настоящее время для купания открыты три локации. Речь идет о зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), Большом городском пруде и Черном озере в Зеленограде, пишет НСН.

Многочисленные зоны отдыха открылись в Москве с наступлением тепла в конце мая. Проверку Роспотребнадзора прошли не все. Ведомство проводит регулярные экспертизы качества воды и песка в столичных зонах отдыха, сообщает ИА Регнум. В случае выявления нарушений принимаются меры к их оперативному устранению, даются предписания о замене песка, очистке водоема или проведении обработок, сообщает «Москва 24».

Так, нельзя купаться в Головинских прудах, на пляже «Динамо», в Большом Садовом пруду, а также в зонах отдыха «Левобережье» и «Мещерское», уточняет сайт kp.ru.

В июне директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с «Известиями» рассказал о правилах пользования городскими и дикими пляжами в России для людей с домашними животными. По его словам, на организованном пляже для купания людей находиться с собаками запрещено. Если пляж дикий или не предназначен для купания людей, собаку туда привести можно. Собака может купаться там, где запрещено это делать людям. На месте должна находиться соответствующая табличка.