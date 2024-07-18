Египет договорился о приобретении 720 тыс. т пшеницы из России
Египет купит 720 тыс. т пшеницы в России, сообщают местные СМИ. Это крупнейшее за последние два года приобретение такого зерна для Египта с точки зрения объема, передает телеканал «Известия». Еще 50 тыс. т зерна арабская страна приобретет у Болгарии. С января по апрель этого года Россия экспортировала в Египет более 3,5 млн т пшеницы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, Россия является главным поставщиком пшеницы в эту страну.
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