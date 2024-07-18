В Москве прошел показ модного дома Mastersuit
Модный дом Mastersuit представил новую коллекцию Evening Еssentials. Зрелищный показ женской одежды прошел в Доме Пашкова, сообщает телеканал «Известия». Дизайнеры продемонстрировали основы гардероба, неподвластные времени и сезону. Музыкальным хедлайнером вечера стал певец JONY. Для гостей мероприятия артист исполнил свои хиты.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.