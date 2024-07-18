Режим повышенной готовности ввели из-за нефтепродуктов в реке в Коле
Режим повышенной готовности ввели на территории Кольского района (Мурманская область) из-за загрязнения реки Туломы нефтепродуктами. Соответствующее постановление подписано в местной администрации.
По данным ИА «Би-порт», концентрация загрязняющих веществ превышает норматив в 400 раз. Загрязнение выявлено не только в реке, но и в Кольском заливе Баренцева моря. На береговой линии камни загрязнены нефтесодержащей субстанцией. В Туломе площадь пятна составила не менее 2,7 кв. км.
Для мониторинга обстановки создана рабочая группа. Проверка осуществляется ежедневно. На берегу Туломы будут установлены предупреждающие знаки, планируется ограждение загрязненной территории с целью исключения доступа граждан.
По факту загрязнения ведется проверка, устанавливается источник утечки.
В Якутии суд постановил взыскать с предприятия почти 8 млн рублей за загрязнение реки. Разлив нефтепродуктов был зафиксирован в Среднеколымском районе на котельной.