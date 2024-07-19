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В «Зарядье» 1 августа стартует масштабная программа «Культурный город»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье» представят программу «Культурный город». Она начнется 1 августа и продлится до 8 сентября. Для горожан и туристов организуют десятки концертов отечественных и зарубежных артистов. Вход на все мероприятия свободный. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк «Зарядье». Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах: от классики и фольклора до джаза», — отметила вице-мэр.

9 августа в парке пройдет музыкальная программа «Орган сквозь время». Японская органистка Хироко Иноуэ исполнит произведения таких отечественных композиторов, как Петр Чайковский, Георгий Свиридов, Олег Янченко, и шедевры европейской классики. На сцену с ней также выйдут оперная певица из Китая Шанжун Цзян и российская флейтистка Зоя Вязовская.

С 16 по 18 августа здесь пройдет фестиваль юношеских оркестров мира. Среди участников — коллективы из стран БРИКС и СНГ. Художественный руководитель проекта — народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

4 сентября состоится концерт «Музыка сквозь века. Барокко», где выступят солисты Большого театра и капеллы «Русская консерватория».

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет на более чем 30 площадках в разных районах города. На них посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

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