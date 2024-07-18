Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева
Президент России Владимир Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов 18 июля.
«Правительству Российской Федерации при участии Верховного суда Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: а) учреждение стипендии имени В.М. Лебедева для студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (начиная с 2025 года), определение количества, размера и порядка назначения таких стипендий», — говорится в тексте.
Кроме того, Путин поручил разработать и утвердить план мероприятий по увековечению Лебедева, а также рассмотреть вопрос о присвоении Российскому государственному университету правосудия имени Лебедева.
Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни 23 февраля. В 1989 году он стал председателем Верховного суда РСФСР, а позже, в 1991 году, занял должность главы Верховного суда России. На прощание с ним, которое прошло 28 февраля в Колонном зале Дома Союзов в Москве, в частности, приезжал Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.