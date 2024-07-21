Пляжный затон

Несмотря на то что, согласно социологическим опросам, большая часть граждан России довольна уровнем развития внутреннего туризма, в разгар пляжного сезона поступает немало негативных комментариев об отдыхе на черноморском побережье. Туристы жалуются на грязные пляжи, неприятный запах, на качество воды и на бездомных собак.

Если сравнить инфраструктуру, которая была на черноморском побережье 10–15 лет назад, с тем, что мы имеем сейчас, — разница колоссальная, но проблемы, безусловно, есть, отрицать их было бы неправильно.

Здесь важен комплексный подход к решению проблем. На данный момент, например, городские пляжи Анапы регулярно чистят. Специальная техника убирает тину и водоросли, которые подплывают к берегу. Курортную зону патрулирует туристическая полиция, внедрена система «Безопасный город».

Вообще если городом управляет хозяйственник, там чисто, ухожено, а если глава города утром просыпается и первым делом отправляется не на объезд города, чтобы убедиться, что мусор убран, на пляже всё в порядке, а едет в администрацию пить кофе перед рабочим днем, тут уже нужно делать определенные выводы.

Что же касается бытовых отходов, то емкости для сбора мусора есть не на всех пляжах черноморского побережья. А ведь если люди будут знать, куда что выкинуть, проблем с мусором не будет. Необязательно ставить огромные контейнеры, которые бы портили пейзаж, достаточно установить несколько урн и регулярно вывозить отходы.

Существует и более глобальная проблема — качество воды. К сожалению, бытовые воды из жилых домов сливаются в море. В советские времена система была спроектирована так, чтобы всё это уходило в глубину, но за это время трубы прогнили. Города выросли, население увеличилось, в разы стало больше туристов, развивается инфраструктура, и, конечно же, мы понимаем, что проблемы должны решаться. Сейчас реализуются федеральные проекты по проектированию, реконструкции и строительству очистных сооружений. Работа ведется, но не так быстро, как хотелось бы.

При этом и сами туристы не должны оставаться в стороне — нужно реагировать. В рамках проекта «Народного фронта» «Путешествуем по России» у нас работает система сбора обратной связи. На сайте «Россиятуризм.рф» можно направить обращение, описав проблему и прикрепив фотографии. Обращаться можно и в местные администрации, Роспотребнадзор и другие федеральные ведомства. Во всех инстанциях система обратной связи должна быть налажена. Есть центры управления регионом, где довольно оперативно реагируют на каждый сигнал.

Любой турист всегда обращает внимание на мелочи. Я и сам регулярно выезжаю в командировки. Приехал поезд, люди выходят из вагонов, и что они видят: «бомбилы», «зазывалы». Как правило, в 100–150 м стоят сотрудники полиции и не реагируют, хотя нелегальные таксисты у нас в стране давно под запретом. Мало того что тебе озвучивают цену в 3–4 раза дороже, чем у официальных таксопарков, так еще и непонятно, в каком состоянии машина и какой стаж у такого водителя.

Конечно, отправляясь на долгожданный отдых, мы едем с хорошим настроением, и чтобы не испортить впечатления, не нужно бронировать проживание с рук или на сомнительных сайтах. При выборе экскурсий проверяйте, чтобы у гида была официальная аккредитация, а сам экскурсовод был внесен в реестр. Нельзя покупать с рук еду, в жаркие дни она быстро портится, да и большой вопрос, как эту еду вообще готовили.

При этом, если опять обратиться к статистике, более 70% россиян не видят проблем на наших курортах, а это значит, что отрасль развивается и движется в нужном направлении. Строятся новые гостиницы, открываются рестораны, повышается уровень сервиса. Положительные эмоции и невероятные впечатления от поездок, которыми мы заряжаемся летом, будут согревать нас на протяжении всего года.

И здесь стоит посмотреть, как расходуются средства курортных сборов. Деньги, собранные с туристов, должны в первую очередь идти на уборку и на благоустройство инфраструктуры. И по результатам туристического сезона еще только предстоит разобраться, куда были направлены средства, и понять, почему они не выделялись на уборку пляжей и на нужды отдыхающих.

Автор — эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»

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