СМИ сообщили о приостановке метро в Париже из-за угрозы теракта
Полиция Парижа приостанавливала движение поездов в метро из-за поисков злоумышленника, возможно, потенциального террориста. Об этом 18 июля сообщил портал Actu17.
Мужчину, который вызвал подозрение пассажиров, заметили в одном из вагонов на станции Nation на востоке города. По предварительной информации, на руке у подозреваемого был гипс.
В итоге поезд был остановлен из-за вмешательства в ситуацию агентов спецслужб Франции. Другие подробности не приводятся.
В конце мая сообщалось, что генеральное управление внутренней безопасности Франции предотвратило террористический акт, целью которого были мероприятия на Олимпийских играх. Подозреваемый, 18-летний юноша, был задержан в своем доме 22 мая.
В марте радио Europe 1 сообщило, что главное управление внутренней безопасности Франции порекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года на реке из-за высокой угрозы безопасности участников. Среди вероятных рисков были названы террористы-одиночки, которые, например, могут врезаться в толпу на автомобиле или напасть с применением огнестрельного оружия.
В том же месяце сообщалось, что во Франции был поднят до максимума уровень террористической угрозы.