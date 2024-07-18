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СМИ сообщили о приостановке метро в Париже из-за угрозы теракта

Actu17: полиция Парижа приостанавливала движение в метро из-за угрозы теракта
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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Полиция Парижа приостанавливала движение поездов в метро из-за поисков злоумышленника, возможно, потенциального террориста. Об этом 18 июля сообщил портал Actu17.

Мужчину, который вызвал подозрение пассажиров, заметили в одном из вагонов на станции Nation на востоке города. По предварительной информации, на руке у подозреваемого был гипс.

В итоге поезд был остановлен из-за вмешательства в ситуацию агентов спецслужб Франции. Другие подробности не приводятся.

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В конце мая сообщалось, что генеральное управление внутренней безопасности Франции предотвратило террористический акт, целью которого были мероприятия на Олимпийских играх. Подозреваемый, 18-летний юноша, был задержан в своем доме 22 мая.

В марте радио Europe 1 сообщило, что главное управление внутренней безопасности Франции порекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года на реке из-за высокой угрозы безопасности участников. Среди вероятных рисков были названы террористы-одиночки, которые, например, могут врезаться в толпу на автомобиле или напасть с применением огнестрельного оружия.

В том же месяце сообщалось, что во Франции был поднят до максимума уровень террористической угрозы.

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