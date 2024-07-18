Названы причины проведения военных учений армии США в Армении

В Армении проходят военные учения Eagle Partner 2024 с участием армянских и американских военных. Для чего они были организованы и как могут угрожать России, рассказывает «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Полномасштабные военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Официально заявлено, что учения проходят в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. При этом Армения отказалась от проведения всех других учений, в том числе с участием России.

«Думаю, что отношения невероятно важны для таких учений, как Eagle Partner. Наши цели заключались в том, чтобы помочь армянским бойцам в будущих оценках НАТО для будущих миссий, а также повысить тактическую совместимость», — отметил командир армии национальной гвардии штата Канзас Кевин Кеннеди.

Однако есть предположения, что цели армяно-американских учений являются иными. Первая версия заключается в том, что под их предлогом американцы планируют легально подобраться к границам России. Косвенно это подтверждает издание The Daily Telegraph о том, что НАТО продолжает искать новые пути переброски американских войск на случай войны с Россией.

«Мы должны осознать, что это не данность, что мы живем в мире. Именно поэтому у нас есть планы, поэтому мы готовимся к конфликту с Россией», — заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Уже обозначены гипотетические маршруты. Первый проходит через Нидерланды, Германию и Польшу, второй — через Италию, Словению, Хорватию и Венгрию, третий — через Грецию, Болгарию и Румынию. В четвертый входят Болгария, Румыния и Турция, которая граничит с Арменией.

Согласно второй версии, под предлогом учений США и Европа пересоберут войска Армении по натовским стандартам для последующей готовности повысить градус напряженности в регионе. В последние несколько месяцев Ереван значительно ускорил процесс обновления и пополнения потенциала своей армии, особенно за счет новых многомиллиардных контрактов с Францией. Например, в июне 2024 года Армения подписала соглашение на закупку самоходных орудий Caesar. К концу года Еревану будут направлены три радиолокационные станции GM 200 и несколько единиц зенитных ракетных комплексов малой дальности Mistral.

Третья версия предполагает, что проведение учений является уловкой со стороны США, чтобы под предлогом «крепкой дружбы» снова попытаться разжечь антироссийские настроения в Армении.

«В Армении все эти движения проплачены, там сотни миллионов долларов и евро уходят на поддержку, на деструктивную разгонку национализма», — отметил научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.