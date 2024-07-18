Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ
Мир
Республиканцы надели на уши повязки в знак солидарности с Трампом
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Общество
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС
Мир
На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Мир
В Бангладеш 16 человек погибли в ходе масштабных протестов
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Мир
Захарова предрекла мобилизацию на Украине лиц младше 18 лет
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Мир
Лихачев сообщил о пусконаладочных работах на энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Мезенцев рассказал о формировании новых программ проектов Союзного государства
Мир
Украина намерена направить на оборону почти $12 млрд до конца года

Названы причины проведения военных учений армии США в Армении

«Военная тайна»: США через учения в Армении планируют подобраться к границе РФ
0
Фото: REUTERS/Armenian Defence Ministry
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Армении проходят военные учения Eagle Partner 2024 с участием армянских и американских военных. Для чего они были организованы и как могут угрожать России, рассказывает «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Полномасштабные военные учения Eagle Partner 2024 пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Официально заявлено, что учения проходят в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. При этом Армения отказалась от проведения всех других учений, в том числе с участием России.

«Думаю, что отношения невероятно важны для таких учений, как Eagle Partner. Наши цели заключались в том, чтобы помочь армянским бойцам в будущих оценках НАТО для будущих миссий, а также повысить тактическую совместимость», — отметил командир армии национальной гвардии штата Канзас Кевин Кеннеди.

Однако есть предположения, что цели армяно-американских учений являются иными. Первая версия заключается в том, что под их предлогом американцы планируют легально подобраться к границам России. Косвенно это подтверждает издание The Daily Telegraph о том, что НАТО продолжает искать новые пути переброски американских войск на случай войны с Россией.

«Мы должны осознать, что это не данность, что мы живем в мире. Именно поэтому у нас есть планы, поэтому мы готовимся к конфликту с Россией», — заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Блочный нрав: Армения не планирует вступать в НАТО и выходить из ОДКБ
Есть ли у Еревана альтернативы с точки зрения обеспечения собственной безопасности

Уже обозначены гипотетические маршруты. Первый проходит через Нидерланды, Германию и Польшу, второй — через Италию, Словению, Хорватию и Венгрию, третий — через Грецию, Болгарию и Румынию. В четвертый входят Болгария, Румыния и Турция, которая граничит с Арменией.

Согласно второй версии, под предлогом учений США и Европа пересоберут войска Армении по натовским стандартам для последующей готовности повысить градус напряженности в регионе. В последние несколько месяцев Ереван значительно ускорил процесс обновления и пополнения потенциала своей армии, особенно за счет новых многомиллиардных контрактов с Францией. Например, в июне 2024 года Армения подписала соглашение на закупку самоходных орудий Caesar. К концу года Еревану будут направлены три радиолокационные станции GM 200 и несколько единиц зенитных ракетных комплексов малой дальности Mistral.

Третья версия предполагает, что проведение учений является уловкой со стороны США, чтобы под предлогом «крепкой дружбы» снова попытаться разжечь антироссийские настроения в Армении.

«В Армении все эти движения проплачены, там сотни миллионов долларов и евро уходят на поддержку, на деструктивную разгонку национализма», — отметил научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024