Генерал Шамарин отстранен от должности замначальника Генштаба ВС РФ

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин отстранен от должности начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, замначальника Генштаба. Об этом 18 июля сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

В этот день в 235-м гарнизонном военном суде проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство о продлении Шамарину срока ареста до 22 октября, передает корреспондент «Известий». Оно проходит в закрытом режиме.

По словам его адвоката, генерал был отстранен от должности еще в мае, но не уволен.

Также Дюкин сообщил, что суд арестовал автомобиль Шамарина и заблокировал его зарплатную карту. Машина была приобретена в кредит, добавил адвокат.

Шамарина задержали 22 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 21 июля. Он проходит фигурантом дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Шамарин получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку суммой 36 млн рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года. В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что генерал распорядился деньгами «по своему усмотрению».